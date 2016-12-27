В МЗС прокоментували скандальну резолюцію ООН щодо Ізраїлю

У Міністерстві закордонних справ пояснили, чому Україна не могла утриматись від голосування за резолюцію ООН щодо Ізраїлю.

За словами державного секретаря МЗС України, директора департаменту країн Близького Сходу та Африки Андрія Зайця, під час підготовки до голосування резолюції зважували усі можливі варіанти, повідомляє 5 канал.

Він зазначив, що під час голосування в Раді безпеки ООН резолюції щодо ізраїльських поселень Україна не могла утриматись.

Якби ми утрималися, уявімо – 13 країн-членів Радбезу голосують "за", серед них – такі давні і надійні партнери Ізраїлю, як Велика Британія, чи РФ, з якою дуже активні відносини нинішній уряд Ізраїлю підтримує – що би ми виграли? Безумовно, ізраїльський уряд був би нам вдячний, але те, щоб ми програли – це дуже великий список,

– пояснив він.

Заєць пояснив, що під час голосування Україна керувалася дотриманням міжнародного права.

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