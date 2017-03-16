В НАБУ пояснили, чому обшукують Запорізьку облдержадміністрацію

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проводять п'ять обшуків у Запорізькій області.

Про це у Facebook повідомила прес-служба НАБУ.

"Слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області та Запорізької ОДА службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам державних підприємств на суму близько 115 млн грн", – пояснили в НАБУ.

Нагадаємо, 16 березня в Запорізькій ОДА сповістили, озброєні співробітники НАБУ проводять обшуки в приміщенні адміністративної будівлі.