В НАБУ розповіли, куди вивезли Насірова

В Національному антикорупційному бюро уточнили, куди транспортували відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова з лікарні "Феофанія".

Про це повідомили в прес-службі НАБУ, пише "Інтерфакс-Україна".

Насірова транспортували в інший медичний заклад.

Його перевезли в інший медичний заклад з метою підтвердження або спростування діагнозу. Залежно від висновків медиків буде прийматися рішення про терміни і спосіб проведення судового засідання по обранню запобіжного заходу,

– уточнили в прес-службі НАБУ.

В антикорупційному буро наголошують, що засідання у справі відстороненого голови ДФС має відбутися не пізніше вечора неділі, 5 березня.

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Нагадаємо, вранці 4 березня відстороненого голову ДФС Романа Насірова у супроводі лікарів та детективів НАБУ вивезли з лікарні "Феофанія", де він перебував з вечора 2 березня.



Раніше у суботу на сторінці Насірова у Facebook з’явилась заява про те, що він не збирався нікуди втікати і не збирається відлежуватись на лікарняному ліжку, і як тільки йому покращає, готовий захищатись у суді.



2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка", яке відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово потрапив Насіров. Його підозрюють у причетності до "схеми Онищенка", у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.