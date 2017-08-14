В NASA готуються до створення ракет для подорожей Сонячною системою

Космічне агентство NASA і компанія Ad Astra готуються до 100-годинного тестування плазмової ракети. За думкою науковців, вона в майбутньому зможе перевозити вантаж на Місяць або Марс, а також подорожувати просторами Сонячної системи.

Про це розповіли на Ars Technica.

В джерелі зазначають, що ракета нового типу працюватиме, нагріваючи неон або аргон до високих температур за допомогою магнітних полів. Тоді розпечена плазма вистрілюватиметься з ракети на великій швидкості, тим самим забезпечуючи рух.

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Дослідники стверджують, що такий двигун може бути використаний лише в невагомості, тобто або з низької навколоземної орбіти або в якості останнього ступеню ракети.



Двигун Vasimr



Завантаження двигуна Vasimr у вакуумну камеру

Компанія зараз проводить кілька нетривалих випробувань двигуна і готується до більш довгого 100-годинного тесту. Коли той буде проведено наступного року, двигун буде готовий до реальних місій,

– розповіли у виданні інформатори.

Живлення також відбуватиметься від сонячних батарей, тому ракета матиме відносно низьку тягу і буде рухатися повільно, але ефективно. А якщо вона буде оснащена ядерним реактором, то це дозволило б людям швидко подорожувати по Сонячній системі.

До слова, журналісти додають, що 10-ти мільйонний тендер на розробку двигуна нового типу Vasimr компанія Ad Astra виграла у 2015 році. Розробники обіцяли, що такий двигун у ракеті зможе доставити експедицію на Марс близько до 40 днів.

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