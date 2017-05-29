В NASA готуються відправити зонд до Сонця

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Агентство NASA у 2018 році планує відправити до Сонця дослідницький зонд Solar Probe Plus, який зможе наблизитися до зірки на максимально близьку відстань.
Про це пишуть на Science Alert.
Астрономи запевняють, що нова місія на Сонце зможе передбачити сонячні шторми та дізнатись багато інших явищ, які відбуваються на Сонці. Космічний апарат стартує в період між 31 липня і 19 серпня 2018 року на ракеті-носії Delta IV—Heavy.
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Дослідники сподіваються, що зонд наблизиться до Сонця десь на 6 мільйонів кілометрів. Попередня місія до Сонця, яку виконував зонд Helios 2, відбулась на відстані в 43 мільйони кілометрів.
Найбільш незвичайна технологія цієї місії – тепловий щит. Це екран з вуглепластика, товщиною 11,5 сантиметрів, який може витримувати температуру близько 1400 градусів за Цельсієм. Використання вуглецевого композиту дозволить нам зробити набагато більш складні заміри,
– розповів один з розробників місії, астроном Бред Такер.
Бред також додав, що Solar Probe Plus планує вивчти частинки плазми поблизу Сонця, визначити структуру і динаміку магнітних полів в джерелах сонячного вітру.
"Розуміння діяльності Сонця і прогнозування погоди дуже важливо, якщо ми дійсно хочемо, щоб люди досліджували космічний простір більше, в тому числі це важливо для роботи і життя на Місяці та Марсі", – додав Бред Такер.