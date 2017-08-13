В NASA знайшли зірку, яка вдвічі старша за Сонячну систему

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Науковці в космічному агентстві NASA встановили, що зірка TRAPPIST-1, навколо якої обертаються 7 планет, може бути майже вдвічі старшою за Сонячну систему.
Про це повідомляють на сайті NASA.
Астрономи припускають, що вік зірки може становити від 5,4 до 9,5 мільярдів років. Тобто це вдвічі більше, ніж Сонячна система, вік якої становить близько 4,5 мільярдів років.
На думку науковців, сім планет у системі, скоріш за все, прив'язані до своєї зірки і кожна з яких має нескінченні дні і ночі.
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