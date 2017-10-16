"В нашій галузі багато Вайнштейнів": модель Камерон Расселл публікує шокуючі історії домагань

Відома модель та манекенниця Камерон Рассел вирішила показати всьому світові, як у звичайному модельному бізнесі та в Голлівуді загалом, зухвалі чоловіки домагаються жінок за будь-яку ціну.

Секс-скандал навколо Гарві Вайнштейна змусив говорити про сексуальні домагання не тільки в Голлівуді – все суспільство об'єдналося навколо цієї теми. Тепер про неї заговорили і представниці фешн-бізнесу.

30-річна Расселл ділиться скріншотами історій на умовах анонімності та публікує на своїй сторінці в Instagram, додаючи тег #MyJobShouldNotIncludeAbuse ("Моя робота не повинна містити образи"). Моделі розповідають їй про різні форми неналежної поведінки: від словесних образ до фізичного насильства. Лише за 4 дні фотомодель Камерон на своїй сторінці зібрала та опублікувала майже 80 історій.

Trigger warning ️ #MyJobShouldNotIncludeAbuse Допис, поширений Cameron Russell (@cameronrussell) Жов 14, 2017 о 2:23 PDT

Trigger warning ️ #MyJobShouldNotIncludeAbuse Допис, поширений Cameron Russell (@cameronrussell) Жов 14, 2017 о 5:34 PDT

У мене вже більше 99 повідомлень про мерзенні норми в сфері моди і сумний досвід реальних людей. В нашій галузі багато Вайнштейнів. Якщо ви знаєте про них, то дійте прямо зараз і не чекайте 30 років статті в The New York Times,

– звернулася до моделей Камерон Рассел.

Нагадаємо, минулого тижня газета The New York Times опублікувала статтю, оприлюднивши відомості про сексуальні домагання кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Після цієї статті більше 20 жінок з Голлівуду зізнались про сексуальні домагання з боку продюсера, та навіть згвалтування.

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