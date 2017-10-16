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"В нашій галузі багато Вайнштейнів": модель Камерон Расселл публікує шокуючі історії домагань

11:08, сьогодні 325 Читать новость на русском
Камерон Расселл
Камерон Расселл

Відома модель та манекенниця Камерон Рассел вирішила показати всьому світові, як у звичайному модельному бізнесі та в Голлівуді загалом, зухвалі чоловіки домагаються жінок за будь-яку ціну.

Секс-скандал навколо Гарві Вайнштейна змусив говорити про сексуальні домагання не тільки в Голлівуді – все суспільство об'єдналося навколо цієї теми. Тепер про неї заговорили і представниці фешн-бізнесу.

30-річна Расселл ділиться скріншотами історій на умовах анонімності та публікує на своїй сторінці в Instagram, додаючи тег #MyJobShouldNotIncludeAbuse ("Моя робота не повинна містити образи"). Моделі розповідають їй про різні форми неналежної поведінки: від словесних образ до фізичного насильства. Лише за 4 дні фотомодель Камерон на своїй сторінці зібрала та опублікувала майже 80 історій.

Trigger warning ️ #MyJobShouldNotIncludeAbuse

Допис, поширений Cameron Russell (@cameronrussell)

Trigger warning ️ #MyJobShouldNotIncludeAbuse

Допис, поширений Cameron Russell (@cameronrussell)

У мене вже більше 99 повідомлень про мерзенні норми в сфері моди і сумний досвід реальних людей. В нашій галузі багато Вайнштейнів. Якщо ви знаєте про них, то дійте прямо зараз і не чекайте 30 років статті в The New York Times,
– звернулася до моделей Камерон Рассел.

Нагадаємо, минулого тижня газета The New York Times опублікувала статтю, оприлюднивши відомості про сексуальні домагання кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Після цієї статті більше 20 жінок з Голлівуду зізнались про сексуальні домагання з боку продюсера, та навіть згвалтування.

Читайте також: Секс-скандал у Голлівуді: зіркові жертви і коханки Гарві Вайнштейна та їхні відверті зізнання

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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