В НАТО заявили, що доки Путін при владі, з Росією треба говорити мовою сили

З такою заявою виступив президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі на зустрічі з постійним комітетом ПАРЄ в Празі

Про це повідомляє "Європейська правда".

На думку Президента, члени НАТО мають реагувати на те, як Росія веде міжнародну політику, використовуючи в якості аргументу власну силу.

"Діалог з Росією так само має базуватися на силі, оскільки Путін не розуміє іншої мови", – наголосив парламентар.

Аллі також висловив впевненість, що не варто сподіватися на зміну російського підходу, доки Путін лишається керівником держави.

Паоло Аллі також прокоментував плани НАТО про збільшення фінансування оборони країнами-членами альянсу, яка відбувається в якості відповіді на політику Кремля. Він наголосив, що важливо збільшити не лише обсяг фінансування, але й ефективність витрачання коштів.

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