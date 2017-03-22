В Нацбанку роз’яснили, як заборона Росії на грошові перекази зачепить українців

Заборона Росії на грошові перекази в інші країни, у тому числі в Україну, за допомогою іноземних платіжних систем мало вплине безпосередньо на українців.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Яків Смолій, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він запевнив, що я заборона мало вплине на фінансову систему України.

Читайте також: Росія обмежила грошові перекази в Україну: як це позначиться на заробітчанах

"Вони заборонили перекази з Росії за допомогою платіжних систем без відкриття банківського рахунку. Не думаю, що це вплине на фінансову систему: сума таких переказів несуттєва", – запевнив Смолій.

Крім того, він додав, що українські громадяни "настільки креативні", що знайдуть шляхи як обійти цю заборону.

Нагадаємо, 22 березня Державна дума Росії ухвалила закон, за яким забороняються грошові перекази з Росії в інші країни за допомогою іноземних платіжних систем.