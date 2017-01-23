В НБУ пояснили причини падіння гривні

Гривня ослабла через великі витрати Уряду наприкінці минулого року.

Заступник голови НБУ Олег Чурій пояснив – у грудні 2016 витрати уряду збагатили банки на 38 мільярдів гривень , а обсяг готівки поза банками зріс на 25 мільярдів. Це спричинило зростання пропозиції гривні.

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Разом з тим, міжбанківський ринок похитнули експортери. Для порівняння: у листопаді вони продавали половину своєї валютної виручки, то вже у січні цього року на міжбанк зайшло лише 20%.

На початку 2017 року нацвалюта суттєво втратила свої позиції. Нацбанк був змушений виходити на аукціони. Сьогодні американський долар офіційно коштує 27 гривень і 43 корпійки, євро – 29 гривень і 20 копійок.