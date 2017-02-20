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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

В НБУ пояснили, як блокада Донбасу може вплинути на економіку України

12:10, сьогодні 785 Читать новость на русском
Дмитро Сологуб розповів, що чекає на економіку в разі продовження блокади
Дмитро Сологуб розповів, що чекає на економіку в разі продовження блокади / Finance.ua

Блокада Донбасу може негативно вплинути на ситуацію на валютному ринку України. Проте Нацбанк України має достатньо інструментів, щоб згладити короткострокові сплески на валютному ринку.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" розповів заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб, повідомляє регулятор на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сологуба, оскільки металопродукція є однією з основних складових експорту країни (близько 40% усього українського експорту), то будь-які зміни на цьому ринку суттєво впливають на економіку.

Крім того, в результаті блокади, держава вже втратила 2 млрд доларів валютної виручки і продовжує отримувати збиток.

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Незважаючи на те, що ситуація на валютному ринку останнім часом стабілізувалася, різкі зміни обсягу валютної виручки можуть відбитися на ньому, як це було у серпні-вересні 2014 року і лютому 2015 року, коли через ескалацію бойових дій постраждали металургійні підприємства.

При цьому, запевнив Сологуб, Нацбанк має достатньо інструментів і великі міжнародні резерви, щоб згладити короткострокові сплески на валютному ринку.

Нагадаємо, акція на підтримку блокади в неділю, 19 лютого, пройшла у Києві. Намети встановили під стінами у Порошенка – біля Адміністрації Президента.

Не обійшлось без сутичок - у результаті штовханини затримали близько 10 активістів. Посеред ночі всіх затриманих відпустили.

Теги: Україна НБУ Блокада Валюта
Джерело: 24 Канал
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