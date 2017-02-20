В НБУ пояснили, як блокада Донбасу може вплинути на економіку України

Блокада Донбасу може негативно вплинути на ситуацію на валютному ринку України. Проте Нацбанк України має достатньо інструментів, щоб згладити короткострокові сплески на валютному ринку.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" розповів заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб, повідомляє регулятор на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сологуба, оскільки металопродукція є однією з основних складових експорту країни (близько 40% усього українського експорту), то будь-які зміни на цьому ринку суттєво впливають на економіку.

Крім того, в результаті блокади, держава вже втратила 2 млрд доларів валютної виручки і продовжує отримувати збиток.

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Незважаючи на те, що ситуація на валютному ринку останнім часом стабілізувалася, різкі зміни обсягу валютної виручки можуть відбитися на ньому, як це було у серпні-вересні 2014 року і лютому 2015 року, коли через ескалацію бойових дій постраждали металургійні підприємства.

При цьому, запевнив Сологуб, Нацбанк має достатньо інструментів і великі міжнародні резерви, щоб згладити короткострокові сплески на валютному ринку.

Нагадаємо, акція на підтримку блокади в неділю, 19 лютого, пройшла у Києві. Намети встановили під стінами у Порошенка – біля Адміністрації Президента.



Не обійшлось без сутичок - у результаті штовханини затримали близько 10 активістів. Посеред ночі всіх затриманих відпустили.