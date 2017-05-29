В НБУ приховують інформацію про купюру номіналом тисяча гривень

В Нацбанку України ретельно приховують інформацію щодо друку гривневої купюри номіналом у 1000 гривень. Правління НБУ переконує, що ще не прийняло офіційного рішення про введення в обіг нової купюри.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на прес-службу регулятора.

Водночас в НБУ назвали державною таємницею і відмовилися коментувати дату введення в обіг нової купюри та її виглад.

Читайте також: Вчені лякають: паперові гроші можуть призвести до смертельних хвороб

"Лише після рішення правління НБУ про введення в обіг нового номіналу банкнот, Національний банк відповідно до законодавства офіційно повідомлятиме про це", – відповіли в НБУ

Там також зазначили, що питання введення в обіг банкноти вищого номіналу залежить від багатьох чинників. Серед них – розмір грошових доходів населення, рівень споживчих цін, ступінь використання в обігу наявної банкноти найвищого номіналу, рівень розвитку безготівкових розрахунків тощо.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на джерела в НБУ про те, що банкнота номіналом 1000 гривень уже надрукована.