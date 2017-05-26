В НБУ розповіли, коли "Приватбанк" буде готовий до продажу

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Наразі етап очищення банківської системи вже фактично завершено, тому не варто очікувати "падіння" великих банків.
"Приватбанк" буде готовий до продажу лише за 3-4 роки. Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на заході Straight Talk, пишуть "Українські Новини".
Однак триває перевірка найменших банків, яким належить частка менше 2% активів всієї банківської системи.
Частина цих банків може не впоратися з потребою в докапіталізації, проте їх питома вага для всього ринку невеликий, тому їх потенційне виведення з ринку ніяк не вплине на стабільність всієї банківської системи,
– повідомив він.
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