В НБУ розповіли, коли "Приватбанк" буде готовий до продажу

Наразі етап очищення банківської системи вже фактично завершено, тому не варто очікувати "падіння" великих банків.

"Приватбанк" буде готовий до продажу лише за 3-4 роки. Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на заході Straight Talk, пишуть "Українські Новини".

Однак триває перевірка найменших банків, яким належить частка менше 2% активів всієї банківської системи.

Частина цих банків може не впоратися з потребою в докапіталізації, проте їх питома вага для всього ринку невеликий, тому їх потенційне виведення з ринку ніяк не вплине на стабільність всієї банківської системи,

– повідомив він.

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