В НБУ виплачують шалені премії за "особисту думку"

Національний банк України роздає премії співробітникам Ради НБУ за виконання їх функцій, декому – за "особисту думку".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Дубинський.

Він опублікував скріншот відповіді члена ради НБУ Тимофія Милованова на питання, за що йому заплатили 700 тис. грн за листопад-грудень 2016 року.

"Поки особисто я витратив дуже багато часу в листопаді і грудні на привернення уваги до питання інфляційного таргетування і захисту цього режиму від пропонованих альтернатив (продуктивні емісії, запуск економіки за допомогою НБУ і т.д.). Також я витратив час, коли складав приватну думку про те, що насправді відбувається/сталося з "Приватом" і що відбувається з іншими банками, як приймаються рішення про визнання їх неплатоспроможними і т.д.", – обґрунтував свою "премію" Милованов.

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