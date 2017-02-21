В Нідерландах легалізували вирощування марихуани

Парламент Нідерландів проголосував за впорядкування вирощування конопель і фактично легалізував його.
Про це повідомляє Німецька хвиля.
Досі вирощування марихуани було формально поза законом.
Нововведення стосується професійного вирощування конопель. Відтак воно дозволить мати легальне джерело поставок конопель "кофішопам". У цих закладах марихуану, як і інші легкі наркотики, можна купувати на законних підставах.
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