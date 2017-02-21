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В Нідерландах легалізували вирощування марихуани

19:26, сьогодні 96 Читать новость на русском
Коноплі
Коноплі / Getty Images

Парламент Нідерландів проголосував за впорядкування вирощування конопель і фактично легалізував його.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Досі вирощування марихуани було формально поза законом.

Нововведення стосується професійного вирощування конопель. Відтак воно дозволить мати легальне джерело поставок конопель "кофішопам". У цих закладах марихуану, як і інші легкі наркотики, можна купувати на законних підставах.

Читайте також: Легалізувати все: ліки з марихуани і коли вони можуть з'явитись в Україні

Теги: Нідерланди Наркотики
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