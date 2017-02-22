В Нідерландах визначились з долею Угоди про асоціацію Україна-ЄС, – ЗМІ

У парламенті Нідерландів (нижня палата) є необхідна кількість голосів для підтримки ратифікації Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про це повідомляє УНІАН.

Відповідне обговорення відбулося у вівторок в Гаазі.

Видання зазначає, що із зроблених заяв вже очевидно, що проект закону буде підтриманий більшістю парламенту.

Так, "за" будуть голосувати Народна партія для свободи та демократії, яка нараховує 40 депутатів, Трудова партія, яка нараховує 35 депутатів, Демократи з 12 голосами та Зелені ліві, які нараховують 4 голоси. Таким чином, "за" проголосує 91 депутат.

Усього у парламенті Нідерландів є 150 депутатів.

Голосування законопроекту заплановане на 23 лютого.

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