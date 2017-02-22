00:46
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Троянські коні Росії. Зброя на Майдан
Випуск новин
00:07, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

В Нідерландах визначились з долею Угоди про асоціацію Україна-ЄС, – ЗМІ

23:49, 21 лютого 537 Читать новость на русском
Бути чи ні Угоді про асоціацію?
Бути чи ні Угоді про асоціацію? / Фото з відкритих джерел

У парламенті Нідерландів (нижня палата) є необхідна кількість голосів для підтримки ратифікації Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Про це повідомляє УНІАН.

Відповідне обговорення відбулося у вівторок в Гаазі.

Видання зазначає, що із зроблених заяв вже очевидно, що проект закону буде підтриманий більшістю парламенту.

Так, "за" будуть голосувати Народна партія для свободи та демократії, яка нараховує 40 депутатів, Трудова партія, яка нараховує 35 депутатів, Демократи з 12 голосами та Зелені ліві, які нараховують 4 голоси. Таким чином, "за" проголосує 91 депутат.

Усього у парламенті Нідерландів є 150 депутатів.

Голосування законопроекту заплановане на 23 лютого.

Читайте також: Нідерланди непогано зароблять на асоціації Україна-ЄС

Теги: Політика Україна Євросоюз Угода про асоціацію
Новини за 21 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 21 лютого: Одіозна заява Артеменка, екстрадиція та затримання Фірташа
21 лютого, 22:00 Головні новини 21 лютого: Одіозна заява Артеменка, екстрадиція та затримання Фірташа
752
Трамп назначил генерала русофоба своим советником
21 лютого, 21:35 Трамп назначил генерала русофоба своим советником
Злой Одессит 1960
Посттравматичний стресовий розлад та інші проблеми: що може чекати на бійців АТО
21 лютого, 20:30 Посттравматичний стресовий розлад та інші проблеми: що може чекати на бійців АТО
Євгенія Мазур 550
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
109
По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін
21 лютого, 19:02 По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін "на мир"
Інна Жолобович 1805
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Львівські школи закрили на карантин
 19 грудня 2016 , 16:28
Росія затримала українця на в’їзді до Криму
 16 вересня 2016 , 11:14
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук