В Німеччині прокоментували ідею поновлення Росії у складі G8

Як заявив речник канцлера Штеффан Зайберт, Ангела Меркель не обговорювала це питання із прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні під час спільної зустрічі в Берліні.

Днями глава італійського уряду заявив, що сподівається на відновлення формату G8 за участі Росії. Також він додав, що покладає надії на нову адміністрацію США. Читайте також: Україна та Велика Британія посилюють військове співробітництво Якщо команді Трампа вдасться покращити відносини з Москвою, це зробить можливим повернення Росії до G8, переконаний Джентілоні. Нагадаю, Росію виключили з Великої вісімки у 2014-му році, після анексії Криму.

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