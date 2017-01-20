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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Німеччині прокоментували ідею поновлення Росії у складі G8

17:18, сьогодні 78 Читать новость на русском
Паоло Джентілоні
Паоло Джентілоні / 24 Канал

Як заявив речник канцлера Штеффан Зайберт, Ангела Меркель не обговорювала це питання із прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні під час спільної зустрічі в Берліні.

Днями глава італійського уряду заявив, що сподівається на відновлення формату G8 за участі Росії. Також він додав, що покладає надії на нову адміністрацію США.

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Якщо команді Трампа вдасться покращити відносини з Москвою, це зробить можливим повернення Росії до G8, переконаний Джентілоні. Нагадаю, Росію виключили з Великої вісімки у 2014-му році, після анексії Криму.

Теги: Політика Новини Росії Велика сімка Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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