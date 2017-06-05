В Німеччині спорудили "музей" із заборонених в різні часи книжок

У німецькому місті Кассель скульптор з Аргентини Марта Минухін спорудила Парфенон з близько 100 книг, які забороняла цензура в різних країнах.

"Будівельний матеріал" для своєрідного Парфенона в Касселі, де проходить міжнародна виставка сучасного мистецтва Documenta, надсилали видавництва і письменники з усього світу, пише Deutsche Welle.

Серед видань, які були в різний час заборонені в різних країнах: "Доктор Живаго" Пастернака, "Дон Кіхот" Сервантеса, "На Західному фронті без змін" Ремарка, "Перетворення" Кафки.

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Marta Minujín's Parthenon of Books, made of banned books in Kassel, Germany, where Nazis burned books in 1933. pic.twitter.com/gyzMTcjF3T — John McMurtrie (@McMurtrieSF) 22 травня 2017 р.

Книги утворюють колони, стіни і підлогу копії храму на афінському Акрополі. Арт-об'єкт обладнаний спеціальною підсвіткою, яка буде працювати щоночі.