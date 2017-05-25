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В Новій Зеландії здійснили запуск надлегкої ракети-носія: фото

13:49, сьогодні 823 Читать новость на русском
Ракета-носій Electron
Ракета-носій Electron / www.bbc.com

З комерційного космодрому в Новій Зеландії в космос вперше здійснили успішний запуск надлегкої ракети-носія Electron.

Про це повідомляють в Російській службі ВВС.

Ракету-носій надлегкого класу Electron американської аерокосмічної компанії Rocket Lab відправили із східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії. Її швидкість склала 27 тис. км/год і досягла орбіти через 2,5 хвилини після старту.

Представники компанії Rocket Lab розраховують, що ракета Electron зможе нести вантаж до 225 кг і буде доставляти різні вантажі на низьку навколоземну орбіту – на висоту від 300 до 500 км над поверхнею планети. Проте така ракета-носій, на відміну від Falcon 9, може використовуватись лише один раз.

Як повідомляють в джерелі, це був перший випробувальний запуск ракети з трьох запланованих найближчим часом. Перший запуск був заплановий на 22 травня, проте його перенесли через несприятливі погодні умови.

Будівництво приватного космодрому закінчилось у вересні 2016 року і його в майбутньому планують використовувати для для запуску надлегких ракет-носіїв.

Читайте також: SpaceX випробувала двигун найпотужнішої ракети: відео

Теги: LifeStyle Космос Нова Зеландія
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