В Новій Зеландії здійснили запуск надлегкої ракети-носія: фото

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З комерційного космодрому в Новій Зеландії в космос вперше здійснили успішний запуск надлегкої ракети-носія Electron.
Про це повідомляють в Російській службі ВВС.
Ракету-носій надлегкого класу Electron американської аерокосмічної компанії Rocket Lab відправили із східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії. Її швидкість склала 27 тис. км/год і досягла орбіти через 2,5 хвилини після старту.
Представники компанії Rocket Lab розраховують, що ракета Electron зможе нести вантаж до 225 кг і буде доставляти різні вантажі на низьку навколоземну орбіту – на висоту від 300 до 500 км над поверхнею планети. Проте така ракета-носій, на відміну від Falcon 9, може використовуватись лише один раз.
Як повідомляють в джерелі, це був перший випробувальний запуск ракети з трьох запланованих найближчим часом. Перший запуск був заплановий на 22 травня, проте його перенесли через несприятливі погодні умови.
Будівництво приватного космодрому закінчилось у вересні 2016 року і його в майбутньому планують використовувати для для запуску надлегких ракет-носіїв.
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