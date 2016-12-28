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В ОБСЄ підтвердили, що стали жертвою атаки хакерів

18:56, сьогодні 73 Читать новость на русском
Хакерство
Хакерство / thehackernews

Комп'ютерна мережа Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) стала об'єктом нападу групи хакерів.

Факт скоєння кіберзлочину підтвердила в середу, 28 грудня, речниця ОБСЄ Мерсіха Чежевич Пожич, передає інформагенція AFP. За її словами, співробітники технічної служби виявили сліди хакерського нападу, що мав місце на початку листопада цього року.

Тоді хакерам вдалося проникнути до комп'ютерної мережі організації.

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За даними французького видання Le Monde, західні спецслужби припускають, що за цією атакою стоїть російська група хакерів APT28, відома також під назвами Pawn Storm, Sofacy або Fancy Bear.

via GIPHY

Саме вона, як припускається, стоїть за іншими великими кібератаками. Крім того, вважається, що ця група кіберзлочинців тісно пов'язана з російськими спецслужбами. Речниця ОБСЄ не прокоментувала ці повідомлення, назвавши їх "спекуляцією". За її словами, загрози після цього кібернападу вже усунуто.

Теги: Україна хакери ОБСЄ
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