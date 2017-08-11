В ОБСЄ повідомили кількість жертв на Донбасі серед мирних жителів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала з початку 2017 року на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ станом на 9 серпня.

"За період з 24 липня по 8 серпня троє цивільних осіб загинули, ще десять отримали поранення. Це збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв (поранених та загиблих - УП.) серед мирного населення за 2017 до 345 осіб, 62 з яких - зі смертельним результатом", – зазначається у звіті.

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Як повідомлялося, у Луганській області за останній місяць місія ОБСЄ зафіксувала 7 жертв серед цивільного населення у наслідок ведення бойових дій.