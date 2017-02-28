В ОБСЄ прогнозують потужне загострення на Донбасі

Якщо від лінії зіткнення на Сході України не відведуть важке озброєння, то наступний спалах боїв в буде ще потужнішим, ніж в кінці січня 2017-го.

Таку заяву зробив заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці Європи в Україні Олександр Хуг, повідомляє DW.

За його словами, активні бойові дії можуть відновитися уже весною.

Він зазначив, що хоча число порушень перемир'я в останні дні значно скоротилося, повне припинення зіткнень на тривалий час можливе буде лише тоді, коли уздовж лінії зіткнення з'явиться зона безпеки в глибину на 50 кілометрів.

Також Хуг висловив роздратування через заяви політиків про відновлення угод, які щодня масово порушують.

Це вносить величезну плутанину, коли маєш справу з "перемир'ям" всередині "перемир'я" відразу після "перемир'я" і навколо "перемир'я",

– сказав Хуг.

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