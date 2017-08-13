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В ОБСЄ розповіли про нові погрози в так званій "ЛНР"

21:46, сьогодні 412 Читать новость на русском
Погрози ОБСЄ
Погрози ОБСЄ / 112.ua

Озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.

Про це йдеться в звіті місії, поширеному в неділю.

Повідомляється, що 13 серпня о 09:45 патруль ОБСЄ, що складався з 4 осіб, перебував біля зламаної частини пішохідного моста на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської, поруч з передовою позицією "ЛНР" всередині зони розведення.

"Під час того, як патруль СММ моніторив перетин цивільним населенням дерев’яних пандусів, до нього підійшов неозброєний чоловік у військовому одязі та заговорив з СММ, але спостерігачі не могли його повністю зрозуміти, оскільки він говорив ламаною російською мовою з сильним акцентом, ніби з Північного Кавказу, – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що чоловік відійшов від патруля, але за дві хвилини повернувся зі штурмовою гвинтівкою, встановив магазин гвинтівки, відключив запобіжник і направив на патруль приблизно з відстані 3 метрів.

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Як повідомляють представники СММ ОБСЄ, при цьому були присутні двоє неозброєних чоловіків у військовому одязі.

"Озброєний чоловік жестом наказав своєю гвинтівкою патрулю рухатися, голосно говорячи (російською): "Ви всі шпигуни. Нічого вам ходити біля наших позицій. Вам взагалі нічого тут робити. Забирайтеся звідси. Рахую до трьох і, якщо ви не підете, то буду стріляти". Потім він почав рахувати (російською): "Один…, два…", — зазначають в СММ ОБСЄ.

Спостерігачі СММ повернулися до двох бронемашин, які були припарковані на південь від моста і залишили цей район. Місія поінформувала Спільний центр з контролю та координації про інцидент і попросила його розслідувати.

Теги: Новини України ОБСЄ Луганськ Зброя
Джерело: 24 Канал
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