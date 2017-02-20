В ОБСЄ відреагували на визнання Росією паспортів "ЛДНР"

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанніер засудив рішення президента Росії про визнання документів, що видаються бойовиками на окупованих територіях.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Він зазначив, що це рішення буде перешкоджати зміцненню перемир'я на Донбасі. На його думку, це є кроком назад від мети зупинити війну на Донбасі.

Дзанніер підкреслив, що визнання подібних "документів", звичайно, означає визнання тих, хто їх видає.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.



Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.