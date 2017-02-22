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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

В ОБСЄ зробили тривожну заяву щодо війни на Донбасі

09:49, сьогодні 5241 Читать новость на русском
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр / president.kg

У зоні проведення АТО через використання важкого озброєння може поновитися інтенсивна фаза боїв.

Про це заявив генсекретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, передає Reuters.

"Те, що ми бачимо в різних районах (зона конфлікту на Донбасі, – "24") – це так звана "кінетична енергія", під час якої використовується, здебільшого, легке озброєння. Втім у деяких випадках застосовуються також й вибухові речовини, а це значить, що вони також використовують міномети або іншу важку зброю, що є порушенням "режиму тиші", – зазначив Заньєр.

За словами генсекретаря ОБСЄ, на окупованій бойовиками території спостерігається активізація певних дій російських найманців. Ситуація залишається вкрай незрозумілою, а тому існує вірогідність того, що знову почнуться інтенсивні бої.

Читайте також: Визнання РФ "паспортів" "Л/ДНР" може ускладнити виконання Мінських домовленостей, – генсек ОБCЄ

Зазначимо, проросійські бойовики не припиняють підступних провокацій проти українських військових в зоні АТО. Один український військовий отримав поранення.

Теги: Україна Війна на Донбасі ОБСЄ АТО
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