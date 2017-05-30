В очікуванні літа: неймовірні фото порожніх одеських пляжів

Українська фотограф-самоучка Альвіна Селютіна наприкінці квітня сфотографувала порожні одеські пляжі "Отрада" і "Ланжерон".

Про це повідомляє birdinflight.com.

"Забуті речі в піску, хаотично розставлені дерев'яні лежаки, самотні стільці на балконі порожнього міні-готелю – виникло враження, ніби раптово закінчилася вечірка під назвою "літо", хтось "вимкнув" сонце і всі пішли додому. Тільки ось було це дуже давно", – сказала фотограф.

За словами Селютіної, своїми роботами вона хотіла передати статичність атмосфери очікування пустельного пляжу, просочену ностальгією і спокоєм, куди ось-ось увірветься спекотна енергія літнього відпочинку.

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