В очікуванні літа: неймовірні фото порожніх одеських пляжів

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Українська фотограф-самоучка Альвіна Селютіна наприкінці квітня сфотографувала порожні одеські пляжі "Отрада" і "Ланжерон".
Про це повідомляє birdinflight.com.
"Забуті речі в піску, хаотично розставлені дерев'яні лежаки, самотні стільці на балконі порожнього міні-готелю – виникло враження, ніби раптово закінчилася вечірка під назвою "літо", хтось "вимкнув" сонце і всі пішли додому. Тільки ось було це дуже давно", – сказала фотограф.
За словами Селютіної, своїми роботами вона хотіла передати статичність атмосфери очікування пустельного пляжу, просочену ностальгією і спокоєм, куди ось-ось увірветься спекотна енергія літнього відпочинку.
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