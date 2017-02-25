В очікуванні на "Оскар": топ призабутих фільмів, які не залишать вас байдужими

Поки весь світ затамував подих в очікуванні імен нових володарів "Оскара", пропонуємо пригадати неймовірно емоційні фільми-лауреати попередніх років.

Це кіно про людей, їхні мрії, поривання, непрості долі та вчинки, які надихають. Більшість з них уже давно визнали вічними кіношедеврами – щемливими, повчальними та насправді красивими.

"Життя інших"

Фільм, який завоював статуетку у 2007-му, розповідає про життя у НДР та непростий вибір "гвинтика системи" капітана Штазі Герда Візлера. Йому довелося обирати – залишатися справжньою людиною, чи ставати частиною системи тотального придушення особистості.

Кольори у "Житті інших" похмурі та стримані і це чудово доповнює сюжет та допомагає відчути дух тієї тоталітарної епохи. Проте у фільмі режисер не робить акцент на розповіді про політику чи систему – він зміщує його на людей, які стали її заручниками, та на їхній вибір між добром і злом.

Це повільний та вдумливий фільм. У ньому багато добре продуманих деталей, як то музика, чи інвентар. До прикладу, усі прилади для прослуховувань та запису інформації у фільмі є справжніми – їх взяли з музеїв та приватних колекцій.

"Життя інших" визнали переможцем у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Режисер фільму – німець Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк.

"Велика краса"

Ще один переможець у номінації найкращий фільм іноземною мовою – "Велика краса". Це творіння Паоло Сорентіно, режисера популярного серіалу "Молодий Папа". Фільм знятий у класичній манері італійського митця – витончений, саркастичний та добряче наповнений кадрами, які перехоплюють дух.

Фільм стане невеликою відеомандрівкою в Італію – покаже красу природи та архітектури величного Риму, привідкриє двері до життя місцевої богеми.

Головний герой стрічки – 65-літній багатій, який так і не пізнав справжньої великої краси. Сорентіно ж пропонує глядачу відправитися за омріяною красою разом із цим дідуганом – живим та простим, сповненим мрій та страхів.

"Промова короля"

Головний леймотив стрічки: "Ми можемо все. Головне захотіти". "Промова короля" – це історія, яка розповідає, що можна змінити в собі все. Навіть те, що здавалося було з нами завжди. А як це можна зробити своєю неймовірною грою показує актор Колін Ферт, який дуже органічно вжився у роль головного героя – сором’язливого короля-заіки.

Окрім чудової гри акторів, фільм зачаровує і способом зйомки. За цим важким переродженням з невдахи у лідери, глядач весь час наче підглядає у шпарину дверей.

Привертає увагу і кольорова гамма фільму – тьмяна, але ніжна. Вона чудово доповнює атмосферу по справжньому англійської стрічки.

"Король говорить" у 2011-му здобув одразу чотири статуетки – у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкращий режисер" та "Найкращий сценарій".

Режисер – Том Гупер.

"Далласький клуб покупців"

"Далласький клуб покупців" – це реальна історія електрика з Техасу, якому у далекому 1985-му поставили діагноз СНІД та який повстав проти величезної державної машини.

Фільм розповідає історію його боротьби – він не змирився з вердиктом лікарів, які дали йому лише місяць, відмовився ставити на собі хрест і почав ламати систему. Спершу головний герой стрічки знайшов нетрадиційні, але дієві ліки, які через бюрократію не визнавали лікарі, а згодом налагодив бізнес і почав допомагати таким ж бідолагам.

Особливої родзинки фільму додають два актори – Метью Макконехі, який грає роль відчайдуха, що усіма силами бореться за життя та Джаред Лєто у дуже незвичному образі.

"Далласький клуб покупців" у 2014-му отримав три статуетки – "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща чоловіча роль другого плану" та "Найкращий грим і зачіски".

Режисер – Жан-Марк Валле.

"Краса по-американськи"

Як бути, коли усе в житті йде нанівець? Чи буваємо ми нормальними, а чи завжди здаємося дивакуватими для інших? Пошукати відповіді на ці та схожі запитання можна у "Красі по-американськи".

Допоможуть у цьому чоловік, який переживає кризу середнього віку, його дочка, яка втомилася від вічних сімейних чвар, їхній ексцентричний сусід та й інші герої фільму. Усі вони живуть звичайним життям – без екшену та прикрас.

"Краса по-американськи" – це один з тих фільмів, у якому режисер дозволяє глядачу сповна поринути у внутрішній світ героя – побачити усі його сторони та самому зробити висновки. Це фільм у якому світ не ділиться на "поганих" та "хороших", хто є ким вирішує лише глядач.

У 2000 році стрічка "Краса по-американськи" здобула одразу 5 статуеток – "Найкращий фільм", "Найкраща чоловіча роль", "Найкращий режисер", "Найкращий сценарій", "Найкраща робота оператора".

Режисер – Сем Мендес.

"Життя прекрасне"

"Життя прекрасне" – це трагікомедія про одну з найстрашніших сторінок історії людства – Другу світову війну з її концтаборами. Втім стрічка не є класичним фільмом про війну, це радше історія про сім’ю та вічні цінності.

Талановитий режисер та актор Роберто Беніньї зумів сплести в одному фільмі і щастя, і безмежний відчай. Перша половина фільму протікає, немов комедія – весела та щира, та згодом її замінює страшна реальність. Проте у цю, здавалось би безнадію, Беніньї зумів вселити дух віри у краще.

У 1999 році стрічка "Життя прекрасне" перемогла у трьох номінаціях – "Найкращий іноземний фільм", "Найкраща чоловіча роль" та "Найкраща музика".

Режисер – Роберто Беніньї.

"Теорія всього"

"Теорія всього" – життєствердне кіно про одного з найвидатніших вчених сьогодення Стівена Гокінга. Воно насичене цікавими історіями, веселими діалогами, щирою любов’ю та безмежною жагою до життя.

Фільм "тримає" від першої до останньої хвилин – добрий та неквапливий, з гарною грою акторів та непідробними емоціями.

До слова, цю стрічку відзначив і сам Гокінг. У листі режисеру він написав, що іноді йому здавалося, наче він бачить на екрані не актора, а самого себе.

Фільм у 2015 році отримав "Оскар" у номінації " Найкраща чоловіча роль".

Режисер – Джеймс Марш.

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