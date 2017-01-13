В Одесі бійця спецбатальйону протаранила машина: оголошено перехоплення

Біля одного з торгових центрів в Одесі бійця батальйону поліції особливого призначення протаранив автомобіль.

Як йдеться у повідомленні прес-служби поліції міста, працівники батальйону поліції особливого призначення патрулювали у Київському районі.

Через збільшення кількості випадків крадіжок з салонів автомобілів вони вирішили перевірити територію, прилеглу до ТЦ "Епіцентр" на вулиці Вільямса.

Їхню увагу привернули особи, схожі на тих, яких саме розшукували за підозрою у скоєнні аналогічних злочинів.

Побачивши поліцейських, правопорушники сіли в автомобіль і намагалися втекти. Правоохоронці почали переслідування. Під час погоні обидва автомобілі потрапили в затор, де поліцейські намагалися затримати зловмисників.

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Коли один із бійців спробував наблизитись до автомобіля, той на нього наїхав і протягнув щонайменше 5 метрів. Його напарник швидко зорієнтувався і зробив два попереджувальні постріли в повітря, щоб не наражати на небезпеку цивільних, які були поряд.

Зловмисників затримати на місці не вдалось, тому в місті оголосили план-перехоплення.

Потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.