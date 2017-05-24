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В Одесі підозрюваний у вбивстві студентки зізнався у ще одному злочині

22:41, 23 травня 4753 Читать новость на русском
Таксист, підозрюваний у вбивстві студентки в Одесі, зізнався у ще одному вбивстві
Таксист, підозрюваний у вбивстві студентки в Одесі, зізнався у ще одному вбивстві / Укрінформ

Водій таксі з Одеси, підозрюваний у вбивстві та спаленні 17-річної студентки національного університету "Одеська юридична академія" Тетяни Маснюк, заявив, що вбив ще одну жінку в 2014 році.

Про це підозрюваний заявив сьогодні журналістам у Київському райсуді міста, який обирав чоловікові запобіжний захід, повідомляє "Уніан".

Перебуваючи в суді в спеціальному захищеному приміщенні, 26-річний підозрюваний у бронежилеті, сказав журналістам, що "була ще одна жінка в 2014 році".

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Чоловік заявив, що заслуговує смерті, а вбивства нібито скоює під час раптових нападів люті. Зловмисник також стверджує, що ще з дитинства знущався над тваринами, а якщо поруч під час нападів нікого не було, то завдавав каліцтва самому собі.

Прокурор Одеської області Олег Жученко розповів, що всі деталі можуть бути відомі тільки підозрюваному.

"Встановлено обставини вбивства, а мотив може розповісти, звичайно, лише він", – сказав прокурор.

Він також засумнівався в поясненнях затриманого, назвавши їх "безглуздими". На думку експертів, затриманий може брехати, сподіваючись на те, що його визнають неосудним.

Нагадаємо, таксист в Одесі вбив та спалив 17-річну студентку "Одеської юридичної академії" Тетяну Маснюк.

Теги: Україна Одеса Кримінал
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