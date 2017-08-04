В Одесі сталась бійка під прокуратурою: з'явились фото

Вдень 4 серпня під будівлею обласної прокуратури Одеси побились прихильники та противники передачі будівлі лікарні швидкої допомоги приватному медичному центру.

Сутички спалахнули між активістами "Національного корпусу" та представниками фірми "Кадорр".

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Правоохоронці, які взялись їх розбороняти були змушені застосувати сльозогінний газ.

Шестеро учасників сутичок були затримані.

Як інформує одеське видання "Думская", 28 липня одіозний міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про передачу будівлі "лікарні швидкої допомоги", побудованого групою "Кадорр", в оренду приватній медичній компанії "Кадрика асистанс".

До слова, раніше у п'ятницю в Одесі іноземець напав на поліцейського.