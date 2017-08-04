20:51
4 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичний кумир Путіна. РПЦ проти
Вєсті Кремля
23:30, 3 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Саакашвілі в Польщі
Випуск новин
20:22, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі сталась бійка під прокуратурою: з'явились фото

19:36, сьогодні 574 Читать новость на русском
В Одесі бились під прокуратурою
В Одесі бились під прокуратурою / Фото із соцмереж

Вдень 4 серпня під будівлею обласної прокуратури Одеси побились прихильники та противники передачі будівлі лікарні швидкої допомоги приватному медичному центру.

Сутички спалахнули між активістами "Національного корпусу" та представниками фірми "Кадорр".

Читайте також: Стільки "тітушок" не було з часів Майдану, – в Одесі трапились масові сутички

Правоохоронці, які взялись їх розбороняти були змушені застосувати сльозогінний газ.

Шестеро учасників сутичок були затримані.

Як інформує одеське видання "Думская", 28 липня одіозний міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про передачу будівлі "лікарні швидкої допомоги", побудованого групою "Кадорр", в оренду приватній медичній компанії "Кадрика асистанс".

До слова, раніше у п'ятницю в Одесі іноземець напав на поліцейського.

Теги: Новини України Одеса Сутички
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
сьогодні, 12:07 Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
сьогодні, 20:02 Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
1207
Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
сьогодні, 19:02 Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
Настя Сукач 696
Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
сьогодні, 19:17 Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
460
Як Росія зробила криваву ротацію ватажків
сьогодні, 18:00 Як Росія зробила криваву ротацію ватажків "Л/ДНР"
Віталій Дейнега 1569
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Кличко-старший розповів про слабкість Володимира напередодні бою з Джошуа
 27 квітня , 14:47
Опублікували відеозаяву Насірова: Я не симулюю
 6 березня , 04:12
Найбільший у світі рок-хор приїхав до Львова, щоб допомогти українським сиротам
 сьогодні , 19:12
МОЗ поки офіційно не підтверджує смерті українців від спеки
сьогодні , 16:50
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук