В Одесі вантажне судно врізалося у причал: фото

У морському торговельному порту "Південний" 300-метрове вантажне судно Conquistador врізалося у причал.

Про це повідомляє "Думська".

Подробиці інциденту в прес-службі порту обіцяли оприлюднити згодом і додали, що наслідки аварії не значні.

Читайте також: Причал Одеського порту реконструюють за мільярд гривень

При цьому "Думська" спростувала інформацію про те, що аварія пов'язана з розвантаженням другої партії вугілля з США, про що повідомляють деякі ЗМІ.

Аварія в Одеському порті