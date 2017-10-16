В Одесі вантажне судно врізалося у причал: фото
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У морському торговельному порту "Південний" 300-метрове вантажне судно Conquistador врізалося у причал.
Про це повідомляє "Думська".
Подробиці інциденту в прес-службі порту обіцяли оприлюднити згодом і додали, що наслідки аварії не значні.
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При цьому "Думська" спростувала інформацію про те, що аварія пов'язана з розвантаженням другої партії вугілля з США, про що повідомляють деякі ЗМІ.
Аварія в Одеському порті
Джерело: 24 Канал
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