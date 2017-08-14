В Одесі вулиці перетворилися на "море" після потужної зливи: з'явилися фото

В ніч на 14 серпня в Одесі пройшла потужна злива зі шквальним вітром. Внаслідок негоди в місті затопило кілька вулиць.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", в Одесі затопило вулиці в мікрорайоні Лузанівка, Пересип та вулицю Середньофонтанську. Читайте також: Повалені дерева і затоплені подвір'я: опублікували фото наслідків негоди на Закарпатті

Наслідки потужної зливи в Одесі Також від негоди постраждало селище Фонтанка, поблизу Одеси.

Через зливу затопило кілька районів Одеси