В Одесі загорівся вищий навчальний заклад: є постраждалі

У середу вранці, 24 травня, в Одесі на на вул. Дідріксона, 4 спалахнула пожежа в одній із адміністративних будівель Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Одеській області.

На місце події одразу ж прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники з’ясували, що загоряння виникло в кабінеті та підсобному приміщенні на площі 20 квадратних метрів на третьому поверсі архітектурного корпусу.

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Так, рятувальники взялися за ліквідацію пожежі. Вони за допомогою автодрабини через вікно п’ятого поверху врятували 34 людини. Окрім того, у складі ланки газодимозахисників надзвичайники через сходові клітини врятували 7 осіб. З врятованими працюють психологи.

Пожежа об 11:13 була локалізована та об 11:36 повністю ліквідована. Причина пожежі встановлюється.

Зазначимо, що внаслідок пожежі постраждала студентка вишу. Дівчина з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізована до Одеської обласної клінічної лікарні.