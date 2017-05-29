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В Одесі затримали групу торговців метадоном

20:54, сьогодні 187 Читать новость на русском

Одеські поліцейські разом з представниками прокуратури викрили групу наркоторговців.

Про це повідомили на офіційному сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.

У себе вдома двоє 38-річних одеситів збували метадон. А от зберігали наркотики неподалік у знайомої 51-річної жінки.

Коли приходив клієнт, жінка приносила ділкам конкретну дозу.

Затриманим суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Після завершення експертизи буде прийняте рішення про обрання запобіжного заходу й жінці.

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Теги: Кримінал Фотоновини Одеса Поліція Наркотики
Джерело: 24 Канал
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