В Одесі затримали групу торговців метадоном

Одеські поліцейські разом з представниками прокуратури викрили групу наркоторговців.

Про це повідомили на офіційному сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.

У себе вдома двоє 38-річних одеситів збували метадон. А от зберігали наркотики неподалік у знайомої 51-річної жінки.

Коли приходив клієнт, жінка приносила ділкам конкретну дозу.

Затриманим суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Після завершення експертизи буде прийняте рішення про обрання запобіжного заходу й жінці.

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