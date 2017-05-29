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В Одесі зібралися представники зернового бізнесу світу

11:41, сьогодні 67 Читать новость на русском

Експорт українського збіжжя знову б'є рекорди. Цього маркетингового року за кордон вже продано понад 40 мільйонів тонн.

Як вберегти позиції держави на традиційних ринках та відкрити нові, поліпшити транспортну логістику та дотримуватися світових стандартів якості говорили учасники міжнародної конференції морського та зернового бізнесу Grain&Maritime Days в Одесі. Понад півтисячі провідних менеджерів зі 35-ти країн світу, представники аналітичних агентств, інвестиційних компаній ділилися власним баченням розвитку зернового ринку. Один з найбільших покупців нашого збіжжя – Єгипет.

Я тут, від імені продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, щоб обговорити зміни на зеленому ринку, особливо єгипетському. Єгипетський зелений ринок має обсяг приблизно 21 мільйон метричних тонн пшениці, кукурудзи і сої. І Україна є постачальником цього ринку,
– зазначив консультант Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Хешам М.Хасанейн.

За оцінками учасників форуму, українська пшениця – одна з найкращих у світі. За вмістом білка наше зерно випереджає аргентинське або австралійське. Контроль за якістю збіжжя та його своєчасне транспортування до морських портів і суден забезпечують компанії-стивідори. Від їхньої ефективної роботи залежить швидкість доставки українського зерна до споживачів та обсяги експортних відрахувань у валюті.

"На мою думку, приватний стивідорний бізнес у портах має розвиватись, оскільки він розвиває інфраструктуру портів і робить весь логістичний ланцюг ефективнішим і дешевшим. І таким чином українське зерно буде мати конкурентну перевагу на світовому ринку, адже в українського зерна дуже багато конкурентів", – сказав заступник директора ТОВ "Аскет Шиппінг" Дмитро Малецький.

За оцінками учасників міжнародної конференції морського та зернового бізнесу Grain&Maritime Days, цей форум дозволяє налагодити нові бізнес зв'язки, розкрити потенціал компаній та затвердити плани на майбутнє.

Теги: гроші Експорт Зерно
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