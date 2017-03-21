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В Одеській мерії придумали спосіб повернути гроші за демонтаж МАФів

08:56, сьогодні 71 Читать новость на русском
Демонтаж МАФів
Демонтаж МАФів / ukranews.com

Одеські чиновники хочуть продавати торгові павільйони, які через порушення демонтували співробітники мерії, витративши з міського бюджету за 2016 рік 600 тисяч гривень.

Про це пише Сегодня.ua.

Заступник начальника Управління розвитку споживчого ринку Одеської міськради Аркадій Аваков повідомив, що власники павільйонів відмовляються їх забирати, аби не оплачувати вартість демонтажу.

Ми хотіли б внести зміни в правила, за якими працюємо, щоб мати можливість продавати ті споруди, які залишаються безгоспними, таким чином повертаючи кошти в бюджет,
– зазначив Аваков.

Щоб реалізувати задум, чиновники мають проконсультуватися з юридичним департаментом і підготувати обґрунтування для змін. Після цього проект винесуть на голосування депутатів у Одеській міськраді.

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Теги: Україна Одеса гроші
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