В одеській школі масово штампували антиукраїнську літературу

Під час затримання осіб, які планували викрадення народного депутата Олексія Гончаренка, поліція знайшла підпільне видавництво, яке працювало в одній із одеських шкіл та готувало там антиукраїнську літературу.

Про це повідомив прокурор області Олег Жученко, інформує "Укрінформ".

"На території однієї з дитячих шкіл розвитку на Фонтанській дорозі правоохоронці виявили підпільне видавництво, що здійснювало масовий випуск підривної антиукраїнської літератури. 23 лютого, коли затримали групу викрадачів Гончаренка, у цьому видавництві було виявлено значну кількість видань. В тому числі випущені тут книги під назвами "Слуги зла, или как выглядит украинский национализм", "Одесские колокола Хатыни" та інші, спрямовані на розпалювання ворожнечі між українцями, росіянами та євреями, а також ненависті до українських патріотів", – сказав Жученко.

Готову друковану продукцію правоохоронці вилучили.