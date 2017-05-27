В одного із затриманих екс-податківців виявили російський паспорт, виданий в анексованому Криму

Під час масової спецоперації із затримання високопосадовців Міністерства зборів та доходів часів Януковича, в одного із затриманих виявили паспорт Російської Федерації, який йому видали в Криму після анексії півострова.

Про це на своїй сторінці повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його даними, затримали Геннадія Козака ще 24 травня в аеропорту Бориспіль. При собі, окрім паспорта, він мав ще 8 тисяч рублів.

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Слід зазначити, що Геннадій Козак свого часу був заступником начальника управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

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Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівника податкових органів України.



Згодом очільник МВС Арсен Аваков розповів, у скільки обійшлась спецоперація із затримання екс-податківців.