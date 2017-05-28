В одному зі спальних районів Дніпра трапилася бійка зі стріляниною

27 травня, близько 22-ї години у Соборному районі міста Дніпро між молодиками трапилася бійка.

Про це повідомили у поліції Дніпра.

У поліції зазначили, що коли патруль прибув на місце інциденту, то виявив пораненого хлопця, якого доправили до лікарні.

Згодом одному з дворів поліція помітила учасників сутички.

Побачивши правоохоронців компанія молодих людей швидко сіла в автомобіль та почала тікати. Почалось переслідування. Завдяки спільним зусиллям патрульних екіпажів, транспортний засіб заблокували,

– додали правоохоронці.

За їхньою інформацією, в авто перебували три хлопці та дівчина. Вони зізнались в тому, що раніше у них стався конфлікт з потерпілим та саме вони здійснили постріли. Також у них знайшли зброю.

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