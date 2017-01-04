В окупованому Донецьку вибухнув мікроавтобус, – ЗМІ

Вдень у Донецьку в районі Залізничного Ринку вибухнув мікроавтобус "Мерседес".

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на власні джерела.

Подія сталась близько 15:00 на вулиці Гірська. За словами місцевих, вибух був достатньо сильним – його було чути за декілька кілометрів від місця подій.

Глава Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін не підтвердив виданню інформацію про вибух.

"У мене такої інформації немає, ми не коментуємо те, що там відбувається", – сказав він.

Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. Інформацїі про жертв і поранених також нема.