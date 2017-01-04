В окупованому Донецьку вибухнув мікроавтобус, – ЗМІ

Вдень у Донецьку в районі Залізничного Ринку вибухнув мікроавтобус "Мерседес".
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на власні джерела.
Подія сталась близько 15:00 на вулиці Гірська. За словами місцевих, вибух був достатньо сильним – його було чути за декілька кілометрів від місця подій.
Глава Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін не підтвердив виданню інформацію про вибух.
"У мене такої інформації немає, ми не коментуємо те, що там відбувається", – сказав він.
Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. Інформацїі про жертв і поранених також нема.
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