В окупованому Донецьку виступив відомий російський співак

У п’ятницю, 4 серпня, в парку ім. Щербакова, що в центрі окупованого Донецька, виступив з концертом відомий російський співак Олег Газманов. Концерт було присвячено Дню залізничника.

Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів

"Сьогодні така щаслива можливість дати концерт, і тут це особливий стан, тому що це відбувається в Донецьку. Я був у цьому місті десятки разів, і дуже його люблю", – заявив Газманов журналістам.

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Газманов вспомнил как в молодости прыгал за цветами для своей девушки ??

Теперь прыгал за донецкими розами) #донецк #ДНР pic.twitter.com/Pj8k68wE0y — Svetlana (@Lana_mem) 4 августа 2017 г.

До слова, у грудні 2015 року Міністерство культури України внесло Олега Газманова до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.