В окупованому Криму люди стоять у величезних чергах до поліклініки: фотофакт

У мережі висміяли величезну чергу у поліклініку окупованого Росією Криму.

Світлини опублікував користувач під ніком "Кримський бандерівець" на сторінці у Twitter.

"Черга в Євпаторійську поліклініку. Скоро окупанти прирівняють черги до "несанкціонованих мітингів". Програма "померти з Росії", – йдеться в дописі до фото.

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Зі слів пацієнтів, раніше таких величезних черг не було.

"Так Путін дав вказівку на поліпшення похоронних послуг, а не лікування", – уїдливо жартують користувачі соцмережі у коментарях під світлинами.