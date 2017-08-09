В окупованому Криму люди стоять у величезних чергах до поліклініки: фотофакт

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У мережі висміяли величезну чергу у поліклініку окупованого Росією Криму.
Світлини опублікував користувач під ніком "Кримський бандерівець" на сторінці у Twitter.
"Черга в Євпаторійську поліклініку. Скоро окупанти прирівняють черги до "несанкціонованих мітингів". Програма "померти з Росії", – йдеться в дописі до фото.
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Зі слів пацієнтів, раніше таких величезних черг не було.
"Так Путін дав вказівку на поліпшення похоронних послуг, а не лікування", – уїдливо жартують користувачі соцмережі у коментарях під світлинами.