В окупованому Криму розклеїли листівки проти ватажків бойовиків

В окупованому Криму невідомі розклеїли листівки проти ватажків бойовиків Олександра Захарченко і Ігоря Плотницького, а також проти керівника російської окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.

Про це розповів Facebook блогер Роман Синіцин.

"Невідомі українські патріоти вчора розклеїли дофіга листівок наступного змісту у Коктебелі і Феодосії. Прийде час і такі ж невідомі українські патріоти палитимуть та відстрілюватимуть російські окупаційні війська та їх пособників", – написав він.

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Додамо, нещодавно у Криму з'явилися листівки проти так званого голови півострова Сергія Аксьонова і "спікера Держради" анексованої республіки Володимира Константинова.