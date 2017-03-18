В окупованому Криму таємничо зникли двоє людей

Активісти повідомили про зникнення в анексованому Росією Криму ще двох людей.
Зокрема, про зникнення кримчанина Ризвана Абдураманова, яке трапилося ще минулого року, написав у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нариман Джелялов.
Він зазначив, що чоловік 10 листопада поїхав влаштовуватися на роботу у Феодосію і зник.
На початку грудня у Феодосії знайшли його документи. До сьогодні місцезнаходження Ризвана невідоме,
– написав Джелял.
Також за інформаціє видання "Крим.Реалії" кримчанин Мудессір Ісаєв пішов у ліс із собакою і не повернувся. В Росії про цей випадок нічого не згадують.
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