В окупованому Криму таємничо зникли двоє людей

Активісти повідомили про зникнення в анексованому Росією Криму ще двох людей.

Зокрема, про зникнення кримчанина Ризвана Абдураманова, яке трапилося ще минулого року, написав у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нариман Джелялов.

Він зазначив, що чоловік 10 листопада поїхав влаштовуватися на роботу у Феодосію і зник.

На початку грудня у Феодосії знайшли його документи. До сьогодні місцезнаходження Ризвана невідоме,

– написав Джелял.

Також за інформаціє видання "Крим.Реалії" кримчанин Мудессір Ісаєв пішов у ліс із собакою і не повернувся. В Росії про цей випадок нічого не згадують.

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