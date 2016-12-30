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В окупованому Криму відключили світло перед святами

18:44, сьогодні 1391 Читать новость на русском
У Криму – масове відключення світла
У Криму – масове відключення світла / Експрес

В окупованому Криму 30 грудні без електропостачання залишились 27, 8 тисяч людей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики Росії.

Електрики немає у Судаку, Джанкої та 88 населених пунктах Сімферопольського, Красно-Перекопського, Феодосійського, Керченського, Євпаторійського та Первомайського районів.

У російському відомстві кажуть, що починаючи з 11:00 через несприятливі погодні умови (вітер до 15 м/с, сніг) відбуваються відключення в електричних мережах 35 кВ і масові аварійні відключення в розподільних мережах 610 кВ.

Нагадаємо, 22 листопада 2015 року активісти підірвали електроопори, які доставляли електроенергію з України до Криму. Тоді на півострові ввели графіки віялових відключень електрики та почалася так звана енергоблокада півострова.

Теги: Україна Електроенергія Новини Криму
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