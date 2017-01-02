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В окупованому Криму замерзли водосховища

20:56, сьогодні 411 Читать новость на русском
Замерзле водосховище
Замерзле водосховище / Крим Реалії

В анексованому Криму вкрилися льодом Білогірське і Тайганське водосховища.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

За інформацією жителів Білогірська такого надзвичайно холодного грудня не було вже багато років.

Практично весь грудень у Криму була морозна і сніжна погода. Вночі температура повітря неодноразово опускалася до мінус 20 градусів. Лише на Південному березі Криму сніг не затримався.

Місцеві жителі сподіваються, що танення снігу буде сприяти поповненню критично обмілілих водосховищ.

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Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму
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