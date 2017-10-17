В окупованому Луганську померла одіозна комуністка, – ЗМІ
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В окупованому Луганську померла депутат міськради від КПУ Наталія Максимець. Вона була відома прихильниця "ЛНР" та запам'яталася скандальними заявами щодо Голодомору.
Про смерть повідомили її знайомі, пише dn.depo.ua.
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Померла одіозна комуністка
Максимець відома заявами про те, що "немає такої нації, як українці". У 2014 році Максимець казала, що "ЛНР" та закликала терористів відстежувати українських патріотів по записах в соціальних мережах. Ще за часів України в Луганську вона хвалилася, що в день пам'яті жертв Голодомору п'є алкоголь, танцює і їсть шашлики, поки всі поминають загиблих.
Вона померла у віці 45 років, попередньо, від зупинки серця.
Про її смерть повідомили друзі
Джерело: 24 Канал
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