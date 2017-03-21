В ООН оприлюднили кількість загиблих на пропускних пунктах Донбасу

За спостереженнями членів гуманітарного управління ООН, щонайменше 7 людей померли на пропускних пунктах за три місяці

Про це повідомили у звіті Управління з координації гуманітарних питань ООН.

З кінця січня обстріли на всій лінії розмежування посилились. Відтак кількість пропускних пунктів зменшилась. Загалом за лютий 2017 року гуманітарним управлінням ООН було зафіксовано 547 тисяч індивідуальних та понад 92 тисяч транспортних перетинів.

У звіті представники ООН повідомили про обсяги допомоги, наданої пропускним пунктам Донбасу. Зокрема, в Новотроїцьку військових забезпечили комп'ютерами та меблями для пришвидшення перевірки документів людей, які перетинають лінію розмежування. Таке ж обладнання планують передати в Мар'їнку та Майорське.

Читайте також: Програма розвитку ООН надає переселенцям гранти на власний бізнес