В ООН озвучили кількість жертв війни на Донбасі: невтішні цифри

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, внаслідок війни на Сході України постраждало понад 33 тисячі людей.

Такі дані озвучила керівниця Місії Фіона Фрейзер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак з кожним днем кількість постраждалих зростає. Третина з усіх травм, які зазнають люди на Донбасі – внаслідок обстрілів. Серед них які і мирне населення, так і військові, а також бойовики.

Також в Місії ООН заявляють про те, що на Донбасі продовжуються незаконні затримання та викрадення людей. Однак якщо до СІЗО на підконтрольних Україні територіях спостерігачі мають доступ, то на окупованих територіях їх ще не пускають.

Самопроголошені "ЛНР/ДНР" продовжують позбавляти волі невстановлену кількість людей. Є стурбованість, що ці люди можуть піддаватися жорстокому поводженню, тортурам, сексуальному насильству,

– заявила Фіона Фейзер.

Традиційно в ООН виявилися незадоволені тим, що 160 тисяч пенсіонерів, які живуть на окупованій території, не мають змоги отримувати українські пенсії. Адже жителі непідконтрольних Україні територій соцвиплати можуть отримувати лише тоді, коли отримають статус внутрішньо переміщених осіб.

Фіона Фрейзер розповіла, що доповідь ґрунтується на інформації, зібрану в період з 16 липня 2016 року по 17 лютого 2017 року.

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