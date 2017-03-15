13:44
15 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Колонізація Марсу по-російськи. Медведєв заліг на дно
Вєсті Кремля
00:02, сьогодні
Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова
Вєсті.UA
21:31, 14 березня
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, сьогодні
Випуск новин за 12:00: В Раді захопили трибуну. Заборона РНБО
Випуск новин
12:58, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

В ООН озвучили кількість жертв війни на Донбасі: невтішні цифри

13:10, сьогодні 447 Читать новость на русском
Війна на Донбасі відзначається чималою кількістю жертв
Війна на Донбасі відзначається чималою кількістю жертв

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, внаслідок війни на Сході України постраждало понад 33 тисячі людей.

Такі дані озвучила керівниця Місії Фіона Фрейзер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак з кожним днем кількість постраждалих зростає. Третина з усіх травм, які зазнають люди на Донбасі – внаслідок обстрілів. Серед них які і мирне населення, так і військові, а також бойовики.

Також в Місії ООН заявляють про те, що на Донбасі продовжуються незаконні затримання та викрадення людей. Однак якщо до СІЗО на підконтрольних Україні територіях спостерігачі мають доступ, то на окупованих територіях їх ще не пускають.

Самопроголошені "ЛНР/ДНР" продовжують позбавляти волі невстановлену кількість людей. Є стурбованість, що ці люди можуть піддаватися жорстокому поводженню, тортурам, сексуальному насильству,
– заявила Фіона Фейзер.

Традиційно в ООН виявилися незадоволені тим, що 160 тисяч пенсіонерів, які живуть на окупованій території, не мають змоги отримувати українські пенсії. Адже жителі непідконтрольних Україні територій соцвиплати можуть отримувати лише тоді, коли отримають статус внутрішньо переміщених осіб.

Фіона Фрейзер розповіла, що доповідь ґрунтується на інформації, зібрану в період з 16 липня 2016 року по 17 лютого 2017 року.

Читайте також: 13 марта 2014 – первая кровь войны на Донбассе

Теги: Жертви Війна на Донбасі Україна ООН
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Голландське опудало для України
сьогодні, 13:13 Голландське опудало для України
414
Зона вільної торгівлі з Канадою в цифрах: що це дасть Україні
сьогодні, 12:52 Зона вільної торгівлі з Канадою в цифрах: що це дасть Україні
431
Фейковый герой аннексии Крыма
сьогодні, 12:08 Фейковый герой аннексии Крыма
Злой Одессит 1208
Пагубная привычка Порошенка
сьогодні, 10:07 Пагубная привычка Порошенка
Михайло Подоляк 3551
Права споживачів: про це має знати кожен
сьогодні, 09:40 Права споживачів: про це має знати кожен
Яніна Ткачук 10806
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Українців попередили про морозяну погоду
30 листопада 2016 , 07:12
Олланд анонсував зустріч "нормандської четвірки"
 20 вересня 2016 , 20:39
Зона вільної торгівлі з Канадою в цифрах: що це дасть Україні
 сьогодні , 12:52
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук