В ООН повідомили, скільки людей на Донбасі залишились без соцвиплат

586 тисяч українців, які проживають в зоні конфлікту на Донбасі, з минулого року не можуть отримати пенсії і соцвиплати.

Про це повідомили в Управлінні ООН у справах біженців (УВКБ), передає Центр новин ООН.

"586 тисяч громадян України, які проживають в зоні конфлікту, не отримують пенсій і соціальних виплат з початку минулого року оскільки вони не пройшли реєстрацію, введену урядом країни. В УВКБ закликають українську владу забезпечити виплати для всіх громадян, незалежно від місця їх проживання", – передає Центр новин ООН.

В УВКБ додали, що тільки за червень 2017 року через блокпости, встановлені вздовж лінії зіткнення, пройшло більше мільйона людей.

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Крім того, близько 700 шкіл в зоні конфлікту пошкоджені. В цьому році 89 шкіл відновили за підтримки УВКБ.Руйнування торкнулися і житлового фонду. Близько 10 тисяч будинків терміново потребують ремонту.